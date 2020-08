Oltre mille capi contraffatti sequestrati da Guardia finanza

(ANSA) - CATANZARO, 25 AGO - E' proseguita per tutta la stagione estiva l'attività di contrasto da parte dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro per la tutela del "made in italy" ed il contrasto della contraffazione.

"Dall'inizio della stagione estiva - é detto in una nota stampa . i militari delle fiamme gialle catanzaresi sono stati impiegati in numerosi servizi su strada allo scopo di contrastare un fenomeno, quello della commercializzazione di capi recanti marchi falsi, che vede, nelle migliaia di turisti che ogni anno frequentano le localita' balneari ed i luoghi della movida della provincia, un'ampia platea di potenziali clienti cui rivolgersi. Congiuntamente agli impegni operativi correlati alla verifica del rispetto delle misure anticovid, le pattuglie sul territorio non hanno fatto mancare la loro presenza, operando nelle prossimita' delle zone costiere maggiormente frequentate, oltre che nelle principali aree mercatali. In totale, sono stati oltre 1000 i capi contraffatti sequestrati nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed agosto, per un valore stimato di circa 45 mila euro, con la segnalazione di 11 responsabili all'autorita' giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione.

Scarpe, cinture, occhiali, borse ed altri accessori, tutti recanti i marchi delle piu' note case di moda e d'abbigliamento: sono stati i prodotti sequestrati risultati non solo contraffatti ma anche potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori, in considerazione della scarsa qualita' delle materie prime utilizzate, destinati alla vendita indiscriminata sia agli adulti che ai piu' piccoli". (ANSA).