Ritrovato anziano disperso nelle montagne di Polsi

(ANSA) - SAN LUCA, 24 AGO - E' stato ritrovato l'anziano che risultava disperso da due giorni a San Luca, nei pressi del Santuario di Polsi. Le ricerche dell'uomo erano riprese questa mattina e dopo qualche ora l'anziano è stato ritrovato lungo un crinale in zona Rocca del Corvo in buono stato di salute, a parte la naturale stanchezza e la disidratazione dovuta a tre giorni passati nei boschi.

Alle ricerche dell'anziano hanno partecipato personale appartenente a Calabria Verde, volontari del luogo, carabinieri, vigili del fuoco, Sagf ed i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria compreso un Coordinatore di ricerca e unità cinofile.

Ad individuare il disperso sono stati due militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, in perlustrazione nelle aree assegnate. L'anziano, a titolo precauzionale e considerata l'orografia della zona di rinvenimento, é stato recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco e trasportato all'ospedale di Locri per i controlli del caso. (ANSA).