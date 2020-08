Donna incinta morta in ospedale Cosenza, disposta autopsia

(ANSA) - COSENZA, 21 AGO - E' stata disposta l'autopsia sul corpo di M.C.,di 34 anni. originaria di Longobardi deceduta ieri sera nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dove si trovava ricoverata. La donna, che era al sesto mese di gravidanza, si era presentata lunedì scorso al Pronto soccorso, con forti dolori ma i medici l'avevano poi dimessa.

Il mercoledì successivo la trentaquattrenne è tornata in ospedale accusando sempre forti dolori addominali e ieri sera, intorno alle 21 è deceduta insieme al piccolo che portava in grembo.

I familiari hanno chiesto l'intervento della magistratura, che ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro della cartella clinica della donna. Lunedì sarà effettuata l'autopsia per accertare la causa della morte della trentaquattrenne.

