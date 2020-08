Tre interventi soccorso Guardia costiera in Jonio cosentino

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 20 AGO - Tre interventi di soccorso in mare sono stati effettuati dalla Guardia costiera di Corigliano Rossano a seguito di altrettante richieste pervenute a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine.

Il primo allarme ha riguardato,a Villapiana, tre persone a bordo di due pattini di salvataggio impossibilitati a tornare a riva per il forte vento che li spingeva al largo. Sul posto è intervenuta una motovedetta che che ha tratto in salvo i tre accompagnandoli a riva. Poco dopo un'altra segnalazione è giunta da Schiavonea dove un'unità da diporto con a bordo quattro persone si è trovata in difficoltà e in balia delle onde. Il natante in difficoltà è stato raggiunto da un mezzo navale della Capitaneria che lo ha scortato in sicurezza nei pressi della costa. A seguire è arrivata la richiesta di soccorso di un bagnante, a bordo di un gonfiabile, impossibilitato a rientrare in spiaggia perché spinto dal forte vento verso il largo. La motovedetta ha rapidamente il malcapitato che, a circa 700 metri dalla costa, ormai stremato.

è stato recuperato a bordo e condotto nel porto di Corigliano Rossano. (ANSA).