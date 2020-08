Coronavirus: in Calabria 10 nuovi positivi

(ANSA) - CATANZARO, 20 AGO - Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, sono 10 le persone positive al coronavirus riscontrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo attesta il Bollettino della Regione che porta il totale dei casi dall'inizio della pandemia a 1.377 a fronte di 139.012 tamponi effettuati di cui 137.635 negativi.

I positivi rilevati dall'Asp di Reggio Calabria sono riconducibili alla "festa giovani". Dei quattro casi rilevati a Cosenza, uno è riconducibile al focolaio "gita Corfù" e tre sono residenti fuori regione. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto, uno in rianimazione, 5 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 3 in reparto, 26 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 3 in reparto, 50 in isolamento domiciliare, 274 guariti e 19 deceduti; Crotone: uno in reparto, 4 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 85.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.678.

