Coronavirus:in Calabria 10 nuovi positivi

(ANSA) - CATANZARO, 19 AGO - In ulteriore aumento rispetto a ieri i casi di coronavirus Calabria. Sono dieci i nuovi positivi riscontrati - riferisce il Bollettino della Regione - per un totale di 1.367 casi dall'inizio della pandemia. Ad oggi sono stati 137.560 tamponi di cui 136.193 risultati negativi. In particolare cinque positivi rilevati dall'Azienda ospedaliera di Catanzaro provengono dal Cara di Crotone, quattro riguardano casi rilevati dall'Asp di Reggio Calabria e uno è un rientro.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto, uno in rianimazione, 5 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 3 in reparto, 26 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 49 in isolamento domiciliare, 274 guariti e 19 deceduti; Crotone: 1 in reparto, 6 in isolamento domiciliare, 114 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 77.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.936. (ANSA).