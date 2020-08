Carabinieri sequestrano droga nel reggino e a Lamezia

(ANSA) - CATANZARO, 18 AGO - Importanti operazioni antidroga da parte dei carabinieri delle Compagnie di Roccella Jonica e di Lamezia Terme.

Nel primo caso i militari di Marina di Gioiosa Jonica hanno trovato una coltivazione di canapa indiana composta da oltre 700 piante di marijuana, tutte di un metro di altezza ed in perfetto stato vegatativo. L'irrigazione della piantagione era garantita da un sistema a goccia costituito da centinaia di metri di tubo in pvc.

A Lamezia i carabinieri della Compagnia, coadiuvati del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia dopo avere notato un via vai di persone sospette e con precedenti di polizia, hanno proceduto al controllo di terreno posto alla periferia di Nicastro nei pressi di un casolare disabitato. Proprio la segnalazione di un'unità cinofila ha consentito di restringere le ricerche e di scoprire, occultati nel terreno, 1,2 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 15 munizioni calibro 9.

Lo stupefacente si presentava in parte già suddiviso in dosi da 100, 50 e 20 grammi, mentre le munizioni erano accuratamente conservate all'interno di un sacchetto in plastica. (ANSA).