Coronavirus: in Calabria tre nuovi casi

(ANSA) - CATANZARO, 16 AGO - In calo, nelle ultime 24 ore, le nuove positività al Coronavirus in Calabria. Sono tre i nuovi casi accertati a fronte di 133.706 tamponi eseguiti per un totale di 1.348 contagi dall'inizio della pandemia. I test risultati negativi sono in tutto 132.358.

Il nuovo caso positivo è stato rilevato dall'Azienda ospedaliera di Catanzaro ed è un soggetto proveniente da fuori regione mentre gli altri due positivi, rilevati a Reggio Calabria, sono riconducibili a focolaio di una festa tra giovani.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto, 1 in rianimazione, 4 in isolamento domiciliare, 185 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 2 in reparto, 25 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 42 in isolamento domiciliare, 273 guariti e 19 deceduti; Crotone: 4 in isolamento domiciliare, 114 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti.

Nei ricoveri segnalati nell'Ospedale di Catanzaro, 4 sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.414. (ANSA).