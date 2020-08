Droga:marijuana nascosta nel forno a legna, arrestato

(ANSA) - SELLIA MARINA, 13 AGO - Aveva nascosto circa 50 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, all'interno di un forno a legna. Un diciannovenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della locale Compagnia a Sellia Marina mentre due amici che erano con lui sono stati denunciati in stato di libertà.

Il ragazzo, assieme ad un coetaneo e ad un ventunenne, alla vista dei carabinieri impegnati in servizio di controllo, hanno tentato di nascondersi facendo insospettire i militari. A seguito di una perquisizione domiciliare il diciannovenne è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente. Trovato anche un bilancino e altro materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga. Gli altri due ragazzi controllati erano in possesso di banconote di piccolo taglio. (ANSA).