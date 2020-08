Calabria, tampone da paesi a rischio

(ANSA) - CATANZARO, 13 AGO - Nuova ordinanza della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli in materia di prevenzione del Covid-19. Il provvedimento, emesso in tarda serata, prevede che a far data da oggi e fino a tutto il 7 settembre, le persone che arrivano in Calabria "avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Malta o Spagna" debbano presentare l'attestazione "di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo" oppure hanno "l'obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone entro 48 ore dall'ingresso presso l'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente".

L'ordinanza prevede anche "l'obbligo dell'uso delle mascherine o altre protezioni idonee, in tutti i luoghi chiusi e all'aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento".