Trovato con una pistola e 38 grammi di eroina, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 12 AGO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di un'arma da fuoco. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari, in seguito ad una perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato nella disponibilità dell'uomo 38 grammi di eroina, 18 di cocaina e 9 di marijuana, oltre al materiale per la pesatura ed il confezionamento. La ricerca ha permesso anche di trovare una pistola cal. 22 clandestina ed il relativo munizionamento.

L'arrestato è stato portato in carcere. (ANSA).