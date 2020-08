Esodo: anche oggi 3 ore attesa a imbarchi per la Sicilia

(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI, 10 AGO - E' di tre ore anche oggi l'attesa agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per traghettare in Sicilia. Per tale motivo l'Anas ha decretato anche oggi la cosiddetta "Fase 3" dell'emergenza traffico. Nella tarda mattinata, infatti, la coda dei veicoli in attesa ha raggiunto lo svincolo, creando incolonnamenti in autostrada.

Sul resto dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo", riferisce Anas, il traffico è scorrevole. (ANSA).