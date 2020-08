Cinema: La Guarimba, inaugurata l'8/a edizione del festival

(ANSA) - AMANTEA, 08 AGO - Ha registrato oltre 500 presenze, secondo gli organizzatori e nel rispetto delle disposizioni anti Covid, la serata inaugurale dell'edizione numero 8 de La Guarimba International Film Festival di Amantea, rassegna di corti a ingresso libero che quest'anno ha ricevuto la medaglia del Capo dello Stato.

Ad accendere i riflettori su La Guarimba 2020, l'Orchestra di Fiati Mediterranea - primo concerto in assoluto dopo il lockdown - con un omaggio a Ennio Morricone e alla sua grande musica. Ospite della serata Laura Gabrielaitytė-Kazulėnienė, addetta alla Cultura dell'Ambasciata della Lituania, che ha presentato il corto "Community Gardens" della regista lituana Vytautas Katkus, in concorso per la sezione Fiction.

La maratona di film è proseguita con la proiezione dei corti in concorso provenienti da ogni angolo del mondo fino a tarda notte: i più coraggiosi alle 2.00 del mattino hanno assistito ad Insomnia, la sezione de La Guarimba dedicata al cinema sperimentale.

Il festival proseguirà fino al 12 agosto, serata che non solo vedrà la premiazione dei film vincitori ma anche le proiezioni dei corti fuori concorso: MigrArti, Americania e Karmala.

"Il comune di Amantea a gennaio - afferma il direttore Giulio Vita - è stato sciolto per mafia, ci siamo ritrovati a organizzare il festival nel bel mezzo di una crisi sanitaria mondiale e con al governo dei commissari prefettizi. Ricevere il riconoscimento dal Presidente della Repubblica ha un grande significato non solo per noi come festival ma per l'intero territorio. È indispensabile essere supportati dalle istituzioni per far sì che valori come la democrazia e l'uguaglianza non rimangano solo delle parole scritte nella nostra Costituzione".

La Guarimba è anche La Grotta dei Piccoli, un festival nel festival che offre una programmazione completa per bambini e una per ragazzi realizzata in collaborazione con Unicef Italia e curata da Valeria Weerasinghe. (ANSA).