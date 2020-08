Incidenti lavoro: si ribalta trattore, morto 50enne

(ANSA) - FRANCICA, 06 AGO - Un uomo di 50 anni, M.S., è morto stamani in un incidente sul lavoro nelle campagne di Francica, nel Vibonese. La vittima era a bordo del suo trattore in un fondo agricolo di sua proprietà nella frazione di Mutari. Per cause da accertare, forse per un tratto inclinato del terreno, l'uomo ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ed i vigili del fuoco ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

