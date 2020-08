Incidenti stradali: traffico bloccato su A2 a Castrovillari

(ANSA) - CASTROVILLARI, 05 AGO - Il traffico è temporaneamente bloccato sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" a causa di un incidente avvenuto nel comune di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Nell'impatto il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. La circolazione è provvisoriamente deviata sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre del 118 con l'elisoccorso, l'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

E' stato sbloccato il traffico sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo", rimasto fermo in seguito ad un incidente autonomo che ha coinvolto un tir, forse a causa del maltempo. Il mezzo, che si è scontrato con il

guardrail occupando tutta la carreggiata, è stato rimosso. L'autista, ferito in maniera grave, è stato portato con l'eliambulanza nell'ospedale di Cosenza. Al momento, nonostante la riapertura, la circolazione è ancora rallentata.