Il Pollino e il Festival del documentario antropologico

(ANSA) - POTENZA, 05 AGO - Fino all'8 agosto il Parco nazionale del Pollino ospiterà il primo "Festival del documentario a tema etnografico antropologico", organizzato a Cersosimo (Potenza) dall'associazione Asaj (Associazione per lo sviluppo dell'Alto Jonio) in collaborazione con il Comune, su un progetto di Luigi Maria Lombardi Satriani.

La rassegna "Pollino Doc", è scritto in una nota, è dedicata a Luigi Di Gianni che a Cersosimo girò il suo documentario "Frana in Lucania" del 1959: "Si è deciso - hanno spiegato gli organizzatori - di realizzare un festival antropologico per raccogliere la sfida complessa di raccontare il nostro tempo mettendo al centro i pilastri dell'antropologia: l'uomo, la natura e la cultura. Si desidera partire da Cersosimo, da un piccolo borgo, per percorrere processi di sperimentazione artistica capaci di apportare innovazione sociale e crescita culturale". (ANSA).