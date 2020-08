Coronavirus: due nuovi positivi, 100 i casi attivi

(ANSA) - CATANZARO, 05 AGO - Due nuove positività sono state trovate in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 1.058 tamponi. Il caso positivo rilevato dal laboratorio dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro è un calabrese di rientro dall'Albania, quello rilevato dall'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria appartiene allo sbarco di Roccella dell'11 luglio scorso.

I casi attivi sono 100 mentre i guariti 1.077, uno in più rispetto ad ieri. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, i positivi sono 1.274 sui 122.492 tamponi effettuati sino ad oggi. Le vittime sono 97. Le persone ricoverate in reparto sono 4 e quelle in isolamento domiciliare 44. Lo riferisce il bollettino giornaliero della Regione.

Territorialmente, i casi positivi complessivi sono distribuiti a: Catanzaro 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti. Cosenza 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 264 guariti; 19 deceduti.

Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti. I positivi da altra Regione o Stato Estero sono 52.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 13.864. (ANSA).