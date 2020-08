Cadavere in mare a Reggio,era un senza fissa dimora

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 05 AGO - Era stato visto gettarsi in acqua da alcuni testimoni un cittadino extracomunitario, senza fissa dimora, l'uomo il cui cadavere è stato recuperato da un gommone della Guardia costiera nel tratto di mare a nord del lido comunale di Reggio Calabria, in zona "Candeloro".

Pare che al momento del tuffo l'uomo, dell'apparente età di oltre 40 anni, fosse in evidente stato di ebbrezza. Era assieme ad altre due persone che si sono accorte immediatamente delle sue difficoltà dovute, molto probabilmente, ad una congestione.

Un bagnante, che aveva notato la scena, ha immediatamente dato l'allarme chiamando i soccorsi. Le operazioni di recupero sono state avviate da parte degli operatori della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno. (ANSA).