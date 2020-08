Maltempo: tromba d'aria nel cosentino, divelti alcuni tetti

(ANSA) - ROCCA IMPERIALE, 04 AGO - Una tromba d'aria ha colpito oggi la zona di Rocca Imperiale, nel cosentino. Squadre dei vigili del fuoco del comando dei distaccamenti di Corigliano Rossano e volontario di Trebisacce sono intervenute per fronteggiare numerose richieste di soccorso. In particolare gli interventi hanno riguardato tetti ed infissi divelti e alberi abbattuti sulla sede stradale. Al momento i vigili del fuoco non segnalano danni alle persone. Per fronteggiare la situazione è statoi chiesto l'intervento anche di squadre da Molicoro (Matera). (ANSA).