Coronavirus: due nuovi casi in Calabria, attivi sono 99

(ANSA) - CATANZARO, 04 AGO - Due nuovi casi di coronavirus in Calabria a fronte degli 867 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il caso positivo rilevato dal laboratorio dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro è un ospite del Cara di Crotone mentre quello rilevato dall'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria è un caso sintomatico ricoverato in Ospedale. Il numero dei casi attivi sale quindi a 99 mentre i positivi da inizio pandemia sono 1.272 a fronte di 121.428 tamponi. I guariti sono 1.076 e le vittime 97. Quattro le persone ricoverate in reparto ed una in terapia intensiva. Quelle in isolamento domiciliare sono 33.

Lo riferisce il bollettino della regione Calabria.

Territorialmente, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 264 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 47.

Dall'ultima rilevazione le persone che hanno comunicato la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.369.

