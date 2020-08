Accoltella la madre dopo lite in casa, arrestata 40enne

(ANSA) - CROTONE, 04 AGO - I carabinieri della Stazione di Casabona hanno arrestato una 40enne, per tentato omicidio. I militari hanno accertato che la donna, dopo aver litigato con la madre, impugnando un coltello di cucina, ha colpito la stessa.

La vittima è stata ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale di Catanzaro, in gravissime condizioni. L'arrestata è stata portata nel carcere di Castrovillari. (ANSA).