Coronavirus:zero casi nelle ultime 24 ore in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 03 AGO - Zero nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Calabria. E' rimasto fermo a 1.270 il numero delle persone positive al coronavirus. Ad oggi, nella regione, sono stati 120.567 tamponi con 119.297 esiti negativi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 22 in isolamento domiciliare, 436 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: uno in reparto, 15 in isolamento domiciliare, 263 guariti e 19 deceduti; Crotone: 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 16.380. (ANSA).