Coronavirus: una nuova positività, i casi attivi sono 98

(ANSA) - CATANZARO, 02 AGO - Una nuova positività è stata riscontrata in Calabria sui 559 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I casi attivi salgono così a 98 mentre quelli dall'inizio della pandemia sono 1.270 a fronte di 120.328 tamponi fatti fino ad oggi. I ricoverati in reparto sono 5 ed uno in terapia intensiva. e 46 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.075 e le vittime 97.

Territorialmente, i casi complessivi sono distribuiti a: Catanzaro 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Il caso positivo rilevato oggi è una persona proveniente da fuori regione, ricoverato al reparto di malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.801. (ANSA).