Coronavirus: in Calabria 3 casi positivi

(ANSA) - CATANZARO, 01 AGO - Sono tre i nuovi casi positivi al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Calabria. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia sale a 1.269 a fronte di 119.769 tamponi eseguiti e 118.500 test risultati negativi. I positivi sono tre migranti, uno individuati tra i 79 cittadini stranieri approdati ieri, a Crotone, Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 22 in isolamento domiciliare, 436 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: uno in reparto, 15 in isolamento domiciliare, 263 guariti e 19 deceduti; Crotone: 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti.

Il paziente del setting migranti, sbarcato ieri a Ferruzzano, si trova ricoverato a Reggio Calabria nel Grande ospedale metropolitano mentre i tre nuovi casi sono stati intercettati dal laboratorio dell'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro tra i migranti approdati a Crotone. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 38.298. (ANSA).