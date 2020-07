Crollato tetto auditorium sede Consiglio regionale Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 31 LUG - Il tetto dell'auditorium "Nicola Calipari" all'interno di palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, a Reggio Calabria, è crollato oggi pomeriggio. Al momento dell'incidente all'interno non c'erano persone. La struttura è collassata per cause che dovranno essere accertate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per una verifica della restante parte della struttura e per iniziare a verificare quali possano essere state le cause.

L'aula "Calipari" è la più spaziosa del palazzo ed è utilizzata per iniziative pubbliche. (ANSA).