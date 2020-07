Degente psichiatria Vibo si getta da scala anticendio, morto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 30 LUG - Un degente del reparto di psichiatria dell'ospedale di Vibo Valentia, 30 anni, di Gioia Tauro (Reggio calabria), è morto oggi dopo essersi gettato da una scala anticendio. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è uscito dal reparto ed è salito sulla scala esterna per poi lasciarsi cadere nel vuoto da un'altezza di almeno cinque metri.

Ad accorgersi del corpo riverso a terra sono stati i sanitari dello stesso reparto di Psichiatria. I soccorsi sono stati immediati ma il decesso è sopraggiunto subito dopo per la gravità delle ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura che stanno raccogliendo informazioni sull'accaduto per verificare se vi siano responsabilità su quanto accaduto. (ANSA).