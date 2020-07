Cinema: Giovanni Minoli commissario Calabria Film Commission

(ANSA) - CATANZARO, 30 LUG - Giovanni Minoli è il commissario straordinario della Calabria Film Commission. "Un nome di prestigio - è scritto in una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale calabrese - che non ha bisogno di presentazioni, scelto dal presidente Jole Santelli per poter traghettare la Calabria, bella di paesaggi e ricca di competenze, verso i grandi mercati del cinema e dell'audiovisivo internazionale. Va in questa direzione la nomina di Giovanni Minoli alla guida di Calabria Film Commission". "Una scelta di alto profilo per l'audiovisivo in Calabria" ha sostenuto Jole Santelli.

"Minoli, che ha inventato "Un posto al sole", la prima soap di successo in Italia ma anche la più longeva (5487 puntate in 14 anni) - prosegue la nota - ha radicalmente modificato il mondo del giornalismo con Mixer, Report, e quello dell'intrattenimento con Turisti per caso e Quelli della notte.

Per citare solo alcuni esempi che non escludono neanche l'informazione culturale, se si pensa a 'La storia siamo noi'.

Dove c'è Minoli c'è innovazione di successo. Autore di documentari e reportage, la sua prima rubrica in tv è stata 'A come agricoltura'. Sempre al passo con i tempi, ha una padronanza manageriale delle nuove tecniche digital, necessarie alle forme di espressione dei nostri tempi. Enorme il numero di talenti che ha portato al successo".

"Sotto la guida di Minoli - conclude - il cinema e l'audiovisivo calabrese potranno raggiungere traguardi importanti, che contribuiranno a comunicare l'immagine positiva della Calabria che si fonderà anche sull'industria creativa".

