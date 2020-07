Armi: sequestrati fucile e munizioni, un arresto

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 30 LUG - Dopo un inseguimento per le strade della frazione Schiavonea di Corigliano-Rossano, personale del Commissariato di Polizia ha arrestato N.M. di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, per porto e detenzione illegale di un fucile con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di 17 grammi di marijuana già suddivisa in dosi.

Gli agenti, nel corso di un controllo stradale, hanno intimato l'alt all'auto sulla quale N.M. viaggiava ma quest'ultimo, con una manovra improvvisa, ha cercato di fuggire per le vie della frazione e solo dopo essersi disfatto di una grossa busta, immediatamente recuperata, e dopo che tutte le strade di fuga erano state bloccate da altri equipaggi della Polizia, si è fermato. All'interno della busta recuperata è stata trovata una carabina sovrapposta calibro otto e dieci cartucce dello stesso calibro. Inoltre è emerso che l'uomo è privo della patente di guida.

Una successiva perquisizione domiciliare, estesa a tutti i locali in uso a N.M., ha portato gli agenti a trovare altre 30 cartucce per carabina calibro 8, 48 cartucce per pistola calibro 22 e 17 grammi di marijuana. Gli accertamenti hanno evidenziato che l'arma ed il munizionamento erano provento di un furto avvenuto di recente a Cerchiara. (ANSA).