Incidenti stradali:scontro auto-furgone,due morti

(ANSA) - CROPANI, 29 LUG - E' di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 all'altezza di Cropani Marina.

A scontrarsi frontalmente, per cause che sono in corso di accertamento, un'auto e un furgone cassonato. La prima vittima, deceduta sul colpo, è un trentunenne lametino. A distanza di qualche ora dal trasporto in ospedale, al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, è morto anche il ferito più grave, un sessantaduenne di Maida, apparso subito in condizioni serie perchè politraumatizzato. Entrambe le vittime erano a bordo dell'auto che si è scontrata con il furgone. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del Suem 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno estratto la vittima e i feriti dalle lamiere dei mezzi, i carabinieri per i rilievi e squadre dell'Anas impegnate nella gestione della viabilità. L'arteria è stata chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni di soccorso. (ANSA).