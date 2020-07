Droga:nascondevano marijuana in casa, arrestati dai Cc

(ANSA) - CURINGA, 29 LUG - Nascondevano, nella loro abitazione, 109 grammi di marijuana, suddivisi in più involucri.

Due persone di 42 e 27 anni sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri a Curinga con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati sorpresi in flagranza di reato dai militari della Compagnia di Girifalco che, oltre alla marijuana, hanno trovato nella loro abitazione anche un bilancino, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro di poco superiore ai 500 euro composta, perlopiù, da banconote di piccolo taglio.

Per il quarantaduenne è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire dalla propria abitazione durante le ore notturne e presentazione alla Pg due volte alla settimana. (ANSA).