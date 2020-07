Coronavirus: tre nuovi casi in Calabria, positivi attivi 86

(ANSA) - CATANZARO, 29 LUG - Sono tre i nuovi casi di positività al coronavirus in Calabria, individuati dopo l'effettuazione di 998 tamponi, e tutti e tre sono riconducibili al focolaio di Cosenza. Ad oggi sono stati effettuati 116.558 tamponi con un numero totale di positivi pari a 1.255. I casi attivi sono 86. In reparto sono ricoverate 3 persone mentre altre 45 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.072 e le vittime 97. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Territorialmente, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 21 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.335. (ANSA).