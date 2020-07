Migranti: danneggiamenti e furti nella tendopoli, 9 indagati

(ANSA) - SAN FERDINANDO, 28 LUG - La Procura di Palmi ha emesso un avviso di conclusione indagini a carico di nove cittadini extracomunitari, già ospiti della tendopoli di San Ferdinando, per i danneggiamenti e i furti commessi lo scorso 1 aprile ai danni della struttura allestita nella Piana di Gioia Tauro.

In quella circostanza, un gruppo di ospiti, durante una protesta, avevano compiuto una serie di azioni illegali all'interno degli uffici amministrativi e operativi della stessa tendopoli. Le indagini immediatamente avviate dal personale del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro, coordinate dalla Procura di Palmi diretta da Ottavio Sferlazza, hanno consentito di individuare i responsabili di tali reati, tutti domiciliati all'epoca all'interno della tendopoli. Ai nove indagati sono contestati i reati di danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio in concorso, nonché, a carico di un 28 enne maliano, il reato di furto.

Nei confronti di tutti gli indagati sono stati già emessi dal Comune di San Ferdinando, ed eseguiti con l'assistenza degli agenti del Commissariato di polizia di Gioia Tauro, i provvedimenti amministrativi di allontanamento dalla tendopoli.

