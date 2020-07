Coppia anziani salvata da incendio da agenti di polizia

(ANSA) - GIOIA TAURO, 25 LUG - Due anziani disabili sono stati salvati dagli agenti del Commissariato di Gioia Tauro della Polizia dopo che nel palazzo in cui vivono è scoppiato un incendio. Sono stati gli altri inquilini del palazzo a segnalare la presenza in un'abitazione della coppia. Gli agenti hanno sfondato la porta a calci ed una volta dentro hanno trovato la donna che, in preda al panico, si sorreggeva con un deambulatore. Dopo averla portata fuori, i poliziotti, con l'ausilio dei carabinieri, sono tornati nell'appartamento mettendo in salvo anche l'uomo. L'edificio è stato evacuato ed il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico.

