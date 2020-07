Cremonese-Spezia 0-0, Crotone in serie A

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Lo Spezia non va oltre lo 0-0 con la Cremonese ed il Crotone (vittorioso nell'anticipo 5-1 in casa del Livorno) conquista la matematica promozione in serie A con due giornate di anticipo. Il Crotone torna nella massima serie dopo due stagioni. (ANSA).