Polizia: Gabrielli inaugura Commissariato Castrovillari

(ANSA) - CASTROVILLARI, 23 LUG - Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha inaugurato i nuovi locali del Commissariato di Castrovillari. "La sicurezza, oramai - ha detto Gabrielli - è sempre più un concetto complesso che non può essere attribuito solo a un soggetto istituzionale o a più soggetti istituzionali.

Non a caso, nel tempo, abbiamo cominciato a parlare di "sicurezza integrata" perché ovviamente dovevano concorrere non solo le autorità statuali ma anche le locali e poi abbiamo cominciato a parlare di "sicurezza partecipata". Noi non chiediamo ai cittadini di essere eroi o di farsi giustizia da soli o di allestire modalità di controllo del territorio che prescindano dalle autorità statuali, locali o istituzionali.

Nulla di tutto ciò. Noi chiediamo ai cittadini che stiano dalla nostra parte, che vedano dove è opportuno vedere, che denuncino dove è opportuno denunciare".

Alla cerimonia ha partecipato il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha espresso parole di apprezzamento per la polizia di Stato e tutte le forse dell'ordine. "E' un dato di fatto, ormai - ha detto Gratteri - che in Calabria vengono inviati i migliori investigatori d'Italia", (ANSA).