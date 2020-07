Coronavirus: Calabria, due contagiati in più

(ANSA) - CATANZARO, 23 LUG - In Calabria ad oggi sono stati effettuati con 111.757 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.245 (+2 rispetto a ieri), mentre quelle negative sono 110.544.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

- Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

- Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

- Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Il caso positivo di Cosenza è riconducibile al focolaio noto.

Il caso rilevato positivo nell'ASP di Reggio Calabria è un rientro.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.284. (ANSA).