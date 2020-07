Coronavirus: nessun nuovo contagio in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 LUG - Nessun nuovo caso di coronavirus è stato registrato in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di dell'esecuzione di 172 tamponi. I positivi dall'inizio dell'emergenza restano perciò 1.239 su un totale di tamponi sin qui effettuato pari a 108.623. I positivi attuali sono 71 ed i guariti 1.071. Le persone ricoverate a malattie infettive sono 3 e quelle in isolamento domiciliare 39. Le vittime sono 97. Lo riporta il bollettino della Regione.

I casi positivi sono distribuiti: Catanzaro 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 17 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

I sei casi rilevati all'Azienda ospedaliera di Cosenza sono riconducibili al focolaio in città. Un dimesso dell'Azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro viene inserito tra i guariti dell'Asp di Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.589. (ANSA).