Ambiente: sequestrata cava abusiva nel crotonese

(ANSA) - SAN MAURO MARCHESATO, 20 LUG - I carabinieri forestali hanno scoperto e sequestrato un'area di escavazione abusiva in località San Leonardo di San Mauro Marchesato. Il materiale sabbioso cavato è stato rinvenuto e sequestrato in un cantiere di un paese vicino. Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica.

I carabinieri hanno notato uno sbancamento, verosimilmente avviato da poco, non lontano da un'area abitata. Gli accertamenti condotti all'Ufficio tecnico comunale, per verificarne la regolarità, hanno evidenziato che l'escavazione era stata autorizzata in un altro sito, ben distante dall'area effettiva di intervento. L'area di scavo, estesa poco meno di 600 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro per impedire la prosecuzione illegale dei lavori. Il materiale cavato, pari a circa 1.100 metri cubi, è stato rinvenuto e posto sotto sequestro in un cantiere di un'impresa in un comune vicino. I sequestri sono stati convalidati dall'Autorità giudiziaria. I tre denunciati sono accusati di violazione alla normativa urbanistica-edilizia. (ANSA).