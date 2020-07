Rifiuti abbandonati nel Reggino, intervengono i carabinieri

(ANSA) - PALIZZI, 19 LUG - I carabinieri della Compagnia di Bianco e quelli di Palizzi, insieme ai militari Forestali di Brancaleone, hanno scoperto tre distinte discariche "abusive" contenenti complessivamente circa 200 metri quadrati di rifiuti abbandonati.

Con quest'intervento i carabinieri hanno avviato le procedure per la bonifica del suolo. Sorpresi anche cinque "furbetti" che hanno gettato in zona l'immondizia: ed ai quali sono state elevate multe da 600 euro ciascuno.

Ancora un controllo. dunque, della Compagnia Carabinieri di Bianco a tutela dell'ambiente e del territorio. Prosegue, infatti, il monitoraggio sul corretto smaltimento dei rifiuti e sul rispetto dell'ambiente, a sostegno dei cittadini e della collettività.

Tanti i rifiuti trovati all'interno delle discariche, prevalentemente domestici, di diverso tipo - plastica, vetro, indifferenziata - ma anche materiale inerte e rifiuti ingombranti.

I Carabinieri Forestali hanno così segnalato i siti alla Commissione Straordinaria prefettizia, per gli adempimenti di competenza, finalizzati alla bonifica del terreno da parte dei proprietari. Le tre piazzole. infatti, si trovano rispettivamente in proprietà privata, demaniale e comunale.

