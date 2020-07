Minacce a giudice: Procuratore, é attacco a giurisdizione

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 LUG - Solidarietà al giudice Tommasina Cotroneo per le minacce subite è stata espressa dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, secondo cui "quanto é accaduto ha il significato di un pesante attacco non solo al singolo giudice ed ai colleghi del suo ufficio ma all'intera giurisdizione del distretto di Reggio Calabria, in un momento in cui sempre più efficace risulta il contrasto alla criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista". "Sono sicuro - ha aggiunto Bombardieri - che la Presidente, così come i giudici della sua sezione e tutti i magistrati di Reggio Calabria non si faranno minimamente intimidire dalle vigliacche minacce portate avanti nell'ombra". (ANSA).