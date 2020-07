Coinvolti in rissa, Gip gli vieta movida

(ANSA) - CROTONE, 18 LUG - Niente movida notturna per gli otto giovani, di età compresa tra i 25 ed i 18 anni, che il 4 luglio scorso hanno dato vita ad una violenta rissa per futili motivi in un locale sul lungomare di Crotone.

Il gip del Tribunale di Crotone ha disposto per loro l'obbligo di dimora ed il divieto di uscire da casa dalle 20 alle 6 del mattino. E' questa la 'punizione' comminata a carico dei protagonisti della rissa. In quell'occasione la Polizia, tramite la Squadra mobile e la Squadra volante, identificò e denunciò 10 persone Le persone coinvolte nella rissa avevano anche riportato lesioni giudicate guaribili tra i 5 ed i 15 giorni.