Cinque nuovi positivi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 17 LUG - In Calabria sono 5 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 859 tamponi effettuati. I casi complessivi dall'inizio della pandemia salgono così a 1.231 a fronte di 106.677 tamponi effettuati ad oggi. I positivi attuali sono 69 mentre i guariti 1065. Le vittime 97. In ospedale sono ricoverate 6 persone e altre 34 sono in isolamento domiciliare. Lo riferisce il bollettino della Regione. I casi positivi sono così a Catanzaro 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 10 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 5 deceduti. I tre casi rilevati al laboratorio dell'Asp di Reggio Calabria sono riconducibili allo sbarco di Roccella Jonica dell'11 luglio scorso. I due casi rilevati presso l'Azienda Ospedaliera di Catanzaro sono rientri da stato estero. (ANSA).