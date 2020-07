Bunker sotterraneo per coltivare droga

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 LUG - Avevano allestito una sorta di "bunker" sotterraneo per coltivare marijuana. Per questo padre e figlio, Salvatore Recupero, di 62 anni, e Marco, di 33, già noto alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova e di Taurianova, insieme ai colleghi Cacciatori dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia. I due sono accusati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di una perquisizione in una proprietà rurale di Taurianova di proprietà dei due, protetta da muri perimetrali e da un professionale sistema di videosorveglianza, i carabinieri hanno trovato varie buste con marijuana già essiccata, due piante di cannabis alte circa 80 cm e vari strumenti di pesatura e preparazione della sostanza.

Quindi hanno notato una botola che portava in un sotterraneo.

Scesi con una improvvisata scala e superata una porta in ferro, i militari hanno trovato una sofisticata piantagione con 49 piante di canapa. (ANSA).

Le piante erano in pieno stato vegetativo e la struttura era dotata di impianto di ventilazione, illuminazione, aerazione e irrigamento automatico, nonché costosi dispositivi di temporizzazione. Le pareti erano

coperte anche da alluminio per mantenere la temperatura e le condizioni interne ottimali. L'impianto era alimentato abusivamente grazie ad un collegamento alla rete elettrica pubblica che è stato disattivato da personale tecnico. Successivamente, nella perquisizione delle loro abitazioni, è stato individuato un ulteriore allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava sia l'abitazione di Salvatore Recupero sia un vicino negozio di alimenti a lui riconducibile. Salvatore Recupero è stato portato in carcere mentre il padre è stato posto ai domiciliari.