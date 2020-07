Altri sei casi in focolaio Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 17 LUG - Ci sono altre 6 persone positive al coronavirus, a Cosenza, tutti appartenenti alla comunità senegalese integrata da anni in città. Gli oltre 50 tamponi effettuati dalla task force dell'Asp di Cosenza hanno dato esito positivo per 5 adulti e un'altra bambina. Tutti i soggetti sono asintomatici e in isolamento domiciliare. Sono dunque 15 i casi totali legati al focolaio scoperto dopo l'accertamento della positività di una bambina di 4 anni che doveva sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico. La task Force è poi riuscita a ricostruire tutta la catena dei contatti e individuare anche il paziente zero. Si tratta di un uomo rientrato dal Senegal dove avrebbe contratto il virus.