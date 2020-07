Droga: scoperta piantagione canapa, arrestato 65enne

(ANSA) - GIRIFALCO, 15 LUG - I carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno arrestato in flagranza di reato un sessantacinquenne per coltivazione di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nelle campagne di località Lazzaro, l'uomo è stato trovato in possesso di 218 piante di canapa indiana alte sino a 2,5 m, coltivate su più appezzamenti e coperte dalla fitta vegetazione del posto. Tra i terreni e i fabbricati rurali nella sua disponibilità, i militari hanno trovato anche 2 bilancini di precisione, oltre a materiale per la coltura ed il confezionamento della sostanza stupefacente. Le piante sono state estirpate previa campionatura e distrutte.

L'uomo è stato posto ai domiciliari. (ANSA).