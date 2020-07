Controlli su pascolo in transumanza,12 mila euro di sanzioni

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 15 LUG - I carabinieri forestali della stazione di Cerchiara, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Morano Calabro, Terranova del Pollino e San Donato Ninea, hanno effettuato un controllo di centinaia di bovini al pascolo in "transumanza" di proprietà di diverse aziende zootecniche. I controlli sono stati effettuati insieme al servizio veterinario dell'Asp di Cosenza distretto di Rossano. Sette i proprietari di bovini controllati, tre, tutti di Alessandria del Carretto, sono stati sanzionati per un importo di 12 mila euro perché molti capi di varie razze sono stati trovati privi di marchio auricolare e quindi privi di identificazione e registrazione. Nel corso degli stessi controlli sono stati effettuati diversi sequestri sanitari fiduciari per violazione alle norme di Polizia veterinaria e regolamenti Cee. I carabinieri forestali stanno, inoltre, controllando le documentazioni aziendali per accertare e controllare i finanziamenti percepiti dalle sette aziende.

(ANSA).