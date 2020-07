Aeroporti: Giulio De Metrio è il nuovo presidente di Sacal

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 15 LUG - Giulio De Metrio è il nuovo presidente della Sacal, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Indicato dalla Regione Calabria è stato eletto all'unanimità dal Consiglio di amministrazione riunitosi oggi.

De Metrio, è scritto in una nota, "che vanta un curriculum di assoluto spessore con un'esperienza trentennale nel settore del trasporto aereo, in passato ha anche ricoperto il rilevante ruolo di Chief Operating Officer e Deputy CEO di Sea, la Società che gestisce gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate".

Entrano a far parte del nuovo Cda del Gruppo Sacal, anche l'imprenditore catanzarese Daniele Rossi, nominato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, di cui è presidente, e Maria Grazia Milone scelta dall'Amministrazione comunale di Lamezia Terme, attualmente presidente della Confederazione italiana agricoltori - Calabria centro. In rappresentanza dei soci privati si confermano Adele Caruso e Davide Caruso che subentra al padre Renato.

"Quello di Giulio De Metrio è un nome estremamente prestigioso, con un curriculum di livello internazionale. Il nome giusto, che saprà contribuire al rilancio degli aeroporti calabresi. Sono lieta che il dott. De Metrio abbia accettato di guidare la Sacal, un settore capace di segnare il cambiamento e per noi calabresi una sfida oggi più che mai determinante". Lo afferma il presidente della Regione Jole Santelli