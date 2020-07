Lamborghini lancia 'With Italy, For Italy'

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Automobili Lamborghini lancia l'iniziativa "With Italy, For Italy - 21 views for a new drive", un progetto fotografico che celebra le bellezze dell'Italia, esaltandone le qualità e l'identità competitiva attraverso le sue 20 Regioni con l'obiettivo di valorizzare e dare un impulso al Paese dopo l'emergenza Covid-19.

La Casa di Sant'Agata Bolognese ha convocato venti tra i maggiori talenti della fotografia italiana, chiamati a interpretare l'unicità e l'eccellenza delle 20 Regioni italiane insieme a 20 Lamborghini. Ai 20 artisti selezionati si aggiunge Letizia Battaglia, cui è affidata una speciale interpretazione della sua città, Palermo.

A partire da settembre storie e luoghi italiani da Nord a Sud saranno comunicati da Lamborghini in un affresco di 21 visioni capaci di esaltare un patrimonio identitario unico, impregnato di arte, storia, bellezze naturali e architettoniche oltre a talento, estro e ricerca estetica: caratteristiche comuni anche al marchio del Toro.

La direzione artistica è stata affidata a Stefano Guindani, che ha curato insieme alla Casa del Toro la fase di scouting, selezione e briefing. Nel team si alternano altri fotografi del mondo del fashion, street fashion e moda/design (Piero Gemelli, Vincenzo Grillo e Guido Taroni), fotoreporter (Gabriele Micalizzi, Fulvio Bugani, Alessandro Cinque), documentaristi (Gabriele Galimberti, Marco Casino), fotografi sociali (Mattia Balsamini, Roselena Ramistella), fotografi di viaggio (Camilla Ferrari), di architettura (Valentina Sommariva), d'arte (Anna di Prospero), car photographers (Wolfango Spaccarelli, Davide de Martis), una fotografa musicale (Chiara Mirelli), un creative director e un content creator legati al mondo di Instagram (Simone Bramante, e Marco Valmarana), fino al promettente talento Alberto Selvestrel, come segno dell'investimento di Lamborghini sulle future generazioni.

Le Lamborghini utilizzate vanno dall'ultima nata, Sián Roadster, fino alla Aventador SVJ e al Super SUV Urus, passando per Huracán nelle versioni a trazione integrale e posteriore, coupé e spyder. L'affresco sarà completato da alcune vetture storiche della Casa come Miura, Countach e Diablo. (ANSA).