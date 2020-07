Tentò uccidere ex dandole fuoco, 18 anni

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 13 LUG - E' stato condannato a 18 anni di reclusione Ciro Russo, l'uomo che lo scorso anno tentò di uccidere la ex moglie dandole fuoco. La sentenza è stata emessa dal gup Valerio Trovato che ha accolto la richiesta di condanna formulata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dall'aggiunto Gerardo Dominijanni e dal pm Paola D'Ambrosio. Era stato arrestato nel marzo 2019, poche ore dopo il tentato omicidio. Era evaso dai domiciliari che stava scontando a casa dei genitori a Ercolano (Napoli) ed era arrivato a Reggio Calabria dove, in via Frangipane, ha prima speronato l'auto dell'ex moglie Antonietta Rositani e poi si è avvicinato allo sportello con una tanica di benzina che ha versato addosso alla donna. Quest'ultima, ustionata in gran parte del corpo, ha subito diversi interventi e continua a versare in gravi condizioni. Russo era poi fuggito ma il giorno dopo era stato arrestato dalla squadra mobile nei pressi dell'ospedale. La Procura aveva chiesto 20 anni di carcere.

"Questa sentenza l'ha voluta lui. Sono amareggiata. Ha voluto tutto lui sin dall'inizio". Così Annie Russo, figlia di Ciro Russo e Antonietta Rositani, ha commentato la condanna inflitta a suo padre per il tentato omicidio della madre. "Lui ha rovinato la mia famiglia e ha rovinato mia madre. - ha aggiunto Annie - ma non solo fisicamente. Ci ha lasciato una crepa nel cuore con la quale dovremmo convivere per sempre".

Durante la lettura del dispositivo Ciro Russo era a pochi metri dalla figlia che si è costituita parte civile: "È stato come al solito, tranquillo e spavaldo. Mi ha guardato sempre con aria di superiorità, con quegli occhi di sfida fino all'ultimo. Lui - ha detto Annie - è sempre stato così. Sembra che non ha capito cosa ha commesso. In questo momento ho sentimenti contrastanti, ma sono anche sollevata grazie a questa condanna".

Soddisfatto il procuratore Giovanni Bombardieri: "È stata riconosciuta la fondatezza della nostra ricostruzione. Un fatto gravissimo che trova la giusta condanna. Si è trattato di una delle vicende più drammatiche e gravi della storia giudiziaria di Reggio Calabria. La Procura dall'inizio ha operato senza sosta prima alla ricerca del colpevole che si era allontanato e poi affinché quel gesto criminale venisse ricostruito puntualmente e sanzionato con la giusta severità".