Cade in dirupo e si ferisce,recuperato da Soccorso alpino

(ANSA) - SAN GIORGIO MORGETO, 11 LUG - Era andato a raccogliere origano selvatico ma è scivolato lungo un pendio procurandosi diversi traumi. Un trentenne è stato soccorso in località "Limina", nel territorio del comune di San Giorgio Morgeto, grazie ad un intervento congiunto della Stazione Aspromonte del Soccorso alpino e speleologico Calabria e di un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria.

Ricevuta la richiesta di soccorso, una squadra è partita con un automezzo per raggiungere da terra il luogo dell'incidente mentre una seconda squadra del Soccorso Alpino è stata imbarcata sull'elicottero riuscendo così a raggiungere la persona infortunata anche grazie alle indicazioni e alla collaborazione dei carabinieri. Giunti sul posto e immobilizzato con i presidi sanitari, l'uomo è stato imbarellato e trasportato con tecniche alpinistiche in un luogo adatto per utilizzare il verricello dell'elicottero che, a 70 metri da terra, è riuscito a issare a bordo la barella e a condurre, successivamente, l'uomo ai sanitari del 118 di Reggio Calabria.

(ANSA).